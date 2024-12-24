Xiaomi оновила список 'застарілих' пристроїв – вони більше не отримають оновлень

Оновлений список нещодавно поповнили годинники Xiaomi Watch S1 і Watch S1 Pro.

Коли настає час оновити свій Xiaomi? Найостанніший сигнал – занесення вашого пристрою до списку EOL (End of Life), куди потрапляють гаджети, які більше не будут підтримуватись.

Ресурс XiaomiTime звернув увагу, що цього разу китайський виробник відправив "на пенсію" розумний годинник Watch S1 і Watch S1 Pro, які вийшли в 2022 році.

Вони не тільки не отримуватимуть оновлення прошивки або нові функції, а й патчі безпеки, що робить ці смарт-часи вразливими для знову виявлених загроз. Також, без виправлень вразливостей, користувачам не рекомендується підключати годинник до мереж і використовувати конфіденційні додатки.

Відео дня

З моменту виходу Watch S1 Xiaomi представила декілька поколінь свого годинника. Xiaomi Watch S4 представили цієї осені. На момент написання новини це найактуальніший гаджет у цій лінійці.

Нагадаємо, восени 2024 року разом із Xiaomi Watch S4 дебютували флагмани Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro, що стали найбільш "навороченими" смартфонами компанії. При цьому уже готується прем'єра Xiaomi 15 Ultra, який конкуруватиме з iPhone 16 Pro і майбутнім Galaxy S25 Ultra.

Раніше автори авторитетного медіа The Verge обрали 7 найкращих годинників на ринку для різних бюджетів і потреб, які будуть актуальні і в 2025 році.

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