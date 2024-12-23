Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні, які нітрохи не поступаються Apple Watch за функціональністю.

Після довгого періоду мізерного вибору, останні кілька років стали "врожайними" на Android-розумні годинники. Тепер хороших варіантів більше, ніж будь-коли.

Автори авторитетного медіа The Verge вибрали 7 найкращих смарт-годинників на ринку для різних бюджетів і потреб, які будуть актуальні і в 2025 році. Вони демонструють сповіщення з телефона, стежать за здоров'ям користувача та мотивують власника рухатися.

Google Pixel Watch 3 – найкращий смарт-годинник загалом. Це збалансована модель з усіма необхідними характеристиками, включно зі стабільною ОС, тонкими непомітними рамками та варіантами на 41 і 45 мм. Годинник має просунуті функції контролю за здоров'ям: наприклад, він отримав "найдосконаліший датчик серцевого ритму за всю історію".

– найкращий смарт-годинник загалом. Це збалансована модель з усіма необхідними характеристиками, включно зі стабільною ОС, тонкими непомітними рамками та варіантами на 41 і 45 мм. Годинник має просунуті функції контролю за здоров'ям: наприклад, він отримав "найдосконаліший датчик серцевого ритму за всю історію". Galaxy Watch 6 Classic – якщо у вас Samsung. Хоч компанія нещодавно випустила Galaxy Watch 7, оновлення для Classic не було. У цього годинника класичний дизайн, захисне скло із сапфіра, безель, що обертається, сенсорний екран. Крім пульсу і рівня насичення кисню в крові у них можна заміряти ЕКГ, рівень жирового прошарку, а також артеріальний тиск.

– якщо у вас Samsung. Хоч компанія нещодавно випустила Galaxy Watch 7, оновлення для Classic не було. У цього годинника класичний дизайн, захисне скло із сапфіра, безель, що обертається, сенсорний екран. Крім пульсу і рівня насичення кисню в крові у них можна заміряти ЕКГ, рівень жирового прошарку, а також артеріальний тиск. OnePlus Watch 2 – найкраща альтернатива. "Хоч перше покоління OnePlus Watch вийшло невдалим, їх наступник допомагає заповнити порожнечу, яку залишила Fossil після відходу з ринку Android-годинників, а саме, життєздатну альтернативу Google і Samsung", – пише The Verge. Годинник підтримує 100 режимів тренувань, володіє всіма необхідними фішками, і працює два тижні без підзарядки.

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Mobvoi TicWatch Pro 5 – найбільш збалансований смарт-годинник на ринку. Це доволі унікальний пристрій, що оснащений GPS, NFC, додатковим екраном з ультранизьким енергоспоживанням і масивним акумулятором місткістю 628 мАг.

– найбільш збалансований смарт-годинник на ринку. Це доволі унікальний пристрій, що оснащений GPS, NFC, додатковим екраном з ультранизьким енергоспоживанням і масивним акумулятором місткістю 628 мАг. Withings ScanWatch Light – найкращий гібридний смарт-годинник. Для тих, кому потрібні "фішки" розумного годинника з естетикою класичного аналогового годинника.

Garmin Venu 3S – найкращий смарт-годинник для фітнесу. Garmin найбільше відомий тим, що випускає міцний GPS-годинник з фітнес-функціями, проте в іншому не такий вже й "розумний". Venu 3S – суперстильний смарт-годинник з повним набором флагманських фішок і гідною автономністю

– найкращий смарт-годинник для фітнесу. Garmin найбільше відомий тим, що випускає міцний GPS-годинник з фітнес-функціями, проте в іншому не такий вже й "розумний". Venu 3S – суперстильний смарт-годинник з повним набором флагманських фішок і гідною автономністю Amazfit GTR 4 – найкращий бюджетний розумний годинник. Оптимальний варіант для повсякденного використання та відстеження прогресу тренувань.

Раніше головний техноблогер у світі, MKBHD, вибрав найкращі смартфони 2024 року. Samsung Galaxy S24 Ultra, попри вихід ще в січні, переміг у головній номінації, а найкращим камерофоном виявився не Айфон, а маловідомий китайський девайс.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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