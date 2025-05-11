Тепер достатньо буде ввести пароль від мережі один раз, після чого до Wi-Fi підключаться всі пристрої вашої екосистеми Apple.

Крім переробок інтерфейсу в дусі visionOS з прозорими скляними ефектами і, можливо, круглими іконками, Apple готує і менш помітні, але корисні функції в iOS 19. Наприклад, синхронізацію громадських Wi-Fi по всій екосистемі пристроїв.

Про це розповів Марк Гурман у свіжому випуску своєї розсилки Power On на Bloomberg. Суть проста, але зручна до неподобства: якщо ви ввели пароль для підключення до Wi-Fi, скажімо, в готелі або спортзалі на iPhone, то iPad і Mac автоматично отримають доступ до цієї мережі.

Це робить Apple-екосистему ще більш цілісною, і це саме та дрібниця, яка по-справжньому покращує повсякденний досвід. Приїхав у новий офіс, підключився на телефоні, відкрив ноутбук - і ти вже в інтернеті.

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На Apple Worldwide Developers Conference наступного місяця Apple покаже й інші фішки. Наприклад, очікується Apple Intelligence, набір АІ-інструментів і апгрейдів для Siri. Дещо із запланованого, на кшталт персоналізованої Siri, з'явиться не раніше iOS 19.4, тобто вже наступного місяця.

Раніше ми розповідали, що в Європі у відповідь на "мита Трампа" запропонували зробити платними оновлення iOS. 10 центів за це могли б принести багато грошей для Європи, каже глави МЗС Німеччини.

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