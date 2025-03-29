Оновлення iOS на iPhone можуть стати платними. Можливість ввести збір за встановлення нових версій програмного забезпечення на смартфонах американського виробництва запропонували розглянути в Євросоюзі.
З ініціативою виступила Анналена Бербок, в.о. глави МЗС Німеччини, у відповідь на введення мит у розмірі 25% на імпорт усіх автомобілів, вироблених за межами США, адміністрацією Трампа, повідомляє Tagesspiegel.
Бербок вважає: якщо Вашингтон пішов на таке посилення політики щодо імпортерів, європейська влада має вжити заходів у відповідь проти американських компаній. При цьому як приклад вона навела продукцію Apple:
"Як часто ми оновлюємо наш iPhone? Так, 10 центів за це могли б принести багато грошей для Європи", – каже політик.
Утім, поки що не повідомляється про конкретні кроки з реалізації цієї ідеї, а також про те, чи отримала ініціатива підтримку серед інших європейських політиків.
Нагадаємо, 26 березня президент США Дональд Трамп заявив про намір встановити 25% мита на імпорт усіх автомобілів, вироблених за межами США. При цьому мита, що діяли й раніше, мають зберегтися, тому нова ставка становитиме 27,5%.
Повідомляється, що таке рішення адміністрації Трампа може "завдати серйозного удару" по автомобільній промисловості ЄС, яка вже зазнає труднощів через зниження продажів і конкуренції з боку дешевших китайських автомобілів.