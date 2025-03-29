10 центів за це могли б принести багато грошей для Європи, каже глави МЗС Німеччини.

Оновлення iOS на iPhone можуть стати платними. Можливість ввести збір за встановлення нових версій програмного забезпечення на смартфонах американського виробництва запропонували розглянути в Євросоюзі.

З ініціативою виступила Анналена Бербок, в.о. глави МЗС Німеччини, у відповідь на введення мит у розмірі 25% на імпорт усіх автомобілів, вироблених за межами США, адміністрацією Трампа, повідомляє Tagesspiegel.

Бербок вважає: якщо Вашингтон пішов на таке посилення політики щодо імпортерів, європейська влада має вжити заходів у відповідь проти американських компаній. При цьому як приклад вона навела продукцію Apple:

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"Як часто ми оновлюємо наш iPhone? Так, 10 центів за це могли б принести багато грошей для Європи", – каже політик.

Утім, поки що не повідомляється про конкретні кроки з реалізації цієї ідеї, а також про те, чи отримала ініціатива підтримку серед інших європейських політиків.

Нагадаємо, 26 березня президент США Дональд Трамп заявив про намір встановити 25% мита на імпорт усіх автомобілів, вироблених за межами США. При цьому мита, що діяли й раніше, мають зберегтися, тому нова ставка становитиме 27,5%.

Повідомляється, що таке рішення адміністрації Трампа може "завдати серйозного удару" по автомобільній промисловості ЄС, яка вже зазнає труднощів через зниження продажів і конкуренції з боку дешевших китайських автомобілів.

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