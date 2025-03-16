Звісно, й інші нейромережі припускаються помилок, але в Apple порахували, що буде негарно випускати продукт у такому стані.

Apple зіткнулася з серйозними труднощами в Siri 2.0 на основі штучного інтелекту. Проєкт, який спочатку планували випустити найближчим часом, виявився далеким від готовності.

За інформацією Bloomberg, компанія відклала реліз через нестабільну роботу системи: нова Siri виконує команди коректно лише в 65-80% випадків, що робить її занадто ненадійною для масового користувача.

За словами старшого директора Apple Роббі Вокера, ситуація з асистентом зараз "негарна", і компанія вважала за краще відкласти запуск, щоб не розчарувати користувачів. Хоча сучасні ШІ-системи припускаються помилок, збої у 20-35% випадків створять у користувачів відчуття, що нова Siri просто ненадійна.

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Проте Bloomberg навів приклади можливостей поліпшеного асистента. Siri 2.0 може знаходити конкретні фотографії людей за голосовим запитом або автоматично вставляти потрібну інформацію в листи. Асистент також навчився точно керувати додатками за допомогою голосових команд, виконуючи складні дії, як-от додавання одержувачів в електронний лист і редагування контенту.

Інженери Apple продовжують розробку, але компанія вже попереджає: навіть запланований реліз в iOS 19 може не відбутися, якщо проблеми не будуть вирішені.

Більш "стабільна" розробка Apple, iPhone 17, нещодавно обзавелася списком моделей. Компанія планує вперше випустити якусь Ultra-версію смартфона, до нього увійдуть усі фішки Pro-моделі та зменшений Dynamic Island.

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