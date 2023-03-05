Щороку Google дає номерним версіям Android назву на честь десерту за алфавітом.

Попри те, що нова версія Android ще тільки анонсована, а її реліз відбудеться влітку, Google вже працює над наступною версією ОС і навіть визначила наступнику Android 14 кодове ім'я – Vanilla Ice Cream ("Ванільне морозиво"). Про це стало відомо зі зміни коду AOSP.

Якщо хтось не в курсі: кожна нова версія Android отримує ім'я на честь десерту за алфавітом. Так, Android 12 – це Snow Cone ("Сніговий конус"), Android 13 – Tiramisu ("Тірамісу"), А Android 14 – Upside Down Cake ("Перевернутий торт").

Що цікаво, з перших днів Android й до Android 10 перша буква десертного іменування фігурувала в офіційній назві релізу – наприклад, Android Q (Queen's Cake). Зараз "солодку" назву можна зустріти тільки у внутрішніх документах Google.

Відео дня

Отримання імені для Android 15 означає, що розробка цієї версії системи вступила в активну фазу. Що принесе оновлення наступного року – поки невідомо.

Ми вже знаємо, що в Android-смартфони з виходом Android 14 додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки, тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність. Також на Android з'явиться супутниковий зв'язок і вона буде краще, ніж в нових iPhone.

Нагадаємо, актуальна версія Android під номером 13 вийшла у серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Для малопродуктивних пристроїв у 2023 році вийде Android 13 Go – полегшена версія ОС. Разом з тим у неї буде кілька важливих відмінностей, серед яких новий інтерфейс і системні оновлення через Google Play.

Вас також можуть зацікавити новини: