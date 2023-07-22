Відмінною особливістю новинки став 4,3-дюймовий екран і військовий захист.

Корпорація Blackview, яка спеціалізується на випуску захищених гаджетів, представила свій новий смартфон – Blackview N6000. Це "малюк" з 4,3-дюймовим екраном й повним набором сучасних функцій, який переживе всі інші гаджети.

По суті, це перший невбивний смартфон з таким екраном: 4,3-дюйма – це навіть менше, ніж у iPhone SE. Корпус новинки отримав металеві та гумові вставки, тому його ще простіше тримати в руках, ніж будь-який інший девайс.

Водночас смартфон має захисне скло Corning Gorilla Glass 5 й відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810H. Цей "малюк" витримує падіння на асфальт з висоти 2 м і може 30 хвилин перебувати під водою на глибині до 1,5 метрів.

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У плані продуктивності, тут теж все в порядку: процесор MediaTek Helio G99, до 16 Гбайт оперативної пам'яті і накопичувач на 256 Гбайт. Батарея місткістю 3880 мАг протримає заряд до 18 днів. Основна камера оснащена 48-Мп датчиком Samsung ISOCELL GM2 з технологією ArcSoft 5.0. Фронтальна камера 16-мегапіксельна.

Апарат вже можна купити на AliExpress: за Blackview N6000 просять 8800 грн. Причому найтоповіша версія з 16 Гбайт ОЗУ і 256 Гбайт вбудованої пам'яті.

Якщо ви в пошуках збалансованого бюджетника, УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів бюджетом до $300 і $150. В обох рейтингах перше місце зайняли моделі лінійки Redmi Note 12.

Також ми писали про "прозорий" Nothing Phone (2) – продовження найцікавішого смартфона 2022 року. Виробник прокачав "залізо", поліпшив фірмову систему підсвічування, але й ціна при цьому помітно зросла.

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