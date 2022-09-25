В останні тижні YouTube тестував редизайн популярного відеосервісу у веб-версії для десктопів і мобільних пристроїв.
Вчора редизайн головної сторінки з більш темним оформленням ненадовго з'явився у кількох користувачів YouTube, тому його зуміли заскріншотити.
Ключові принципи нового дизайну – у версії для смартфонів та планшетів в списку тем рекомендацій елементи мають форму округлених прямокутників замість "таблеток". Прев'ю відео теж отримали більш закруглені кути на головній сторінці, а також в пошуку і на сторінці відео.
Також у десктопній версії інтерфейсу користувачі звернули увагу, що темна тема, покликана пом'якшити сприйняття екрана в темному оточенні, ще більше "почорніла".
Редизайн головної сторінки YouTube поки що знаходиться на стадії тестування і не отримав широкого поширення.
В YouTube тепер є автоматичні українські субтитри
У середині серпня на YouTube став доступний перегляд відеороликів з автоматичним перекладом субтитрів на українську. Тепер можна дивитися оригінальний контент з усього світу з перекладом на державну мову.
Щоб активувати українські субтитри в YouTube, необхідно вибрати в Налаштуваннях розділ "Субтитри", далі – "Автоматичний переклад" і знайти в переліку українську мову.
Раніше УНІАН ділився дослідженням, з якого стало відомо, що лайки та дизлайки на YouTube майже не впливають на рекомендації.