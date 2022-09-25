У десктопній варіації інтерфейсу темна тема ще більше "почорніла", а прев'ю відео тепер відрізняються округленими кутами.

В останні тижні YouTube тестував редизайн популярного відеосервісу у веб-версії для десктопів і мобільних пристроїв.

Вчора редизайн головної сторінки з більш темним оформленням ненадовго з'явився у кількох користувачів YouTube, тому його зуміли заскріншотити.

Ключові принципи нового дизайну – у версії для смартфонів та планшетів в списку тем рекомендацій елементи мають форму округлених прямокутників замість "таблеток". Прев'ю відео теж отримали більш закруглені кути на головній сторінці, а також в пошуку і на сторінці відео.

Відео дня

Також у десктопній версії інтерфейсу користувачі звернули увагу, що темна тема, покликана пом'якшити сприйняття екрана в темному оточенні, ще більше "почорніла".

Редизайн головної сторінки YouTube поки що знаходиться на стадії тестування і не отримав широкого поширення.

В YouTube тепер є автоматичні українські субтитри

У середині серпня на YouTube став доступний перегляд відеороликів з автоматичним перекладом субтитрів на українську. Тепер можна дивитися оригінальний контент з усього світу з перекладом на державну мову.

Щоб активувати українські субтитри в YouTube, необхідно вибрати в Налаштуваннях розділ "Субтитри", далі – "Автоматичний переклад" і знайти в переліку українську мову.

Раніше УНІАН ділився дослідженням, з якого стало відомо, що лайки та дизлайки на YouTube майже не впливають на рекомендації.

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