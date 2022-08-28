Доступно для Google Chrome та інших браузерів на базі Chromium.

Сьогодні всі кому не лінь копіюють TikTok, у зв'язку з чим інтернет-сервіси переповнені ультракороткими роликами. YouTube не став винятком і вже кілька років активно просуває короткометражки у себе на платформі.

Як правило, ці ультракороткі відеоролики не містять ніякого корисного контенту, а банально забивають стрічку. Як він них позбутися – читайте нижче.

Позбавляємося від Shorts в інтерфейсі YouTube

Найпростіший спосіб позбутися від короткометражок в стрічці підписок і рекомендаціях – розширення ShortsBlocker. Воно повністю позбувається від коротких роликів з інтерфейсу відеосервісу, а також вирізає розділ Shorts з бічного меню.

Відео дня

Завантажити ShortsBlocker можна з магазину Chrome Web Store. Розширення підійде для будь-якого браузера на базі Chromium (Chrome, Edge, Brave Browser і т.п.).

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