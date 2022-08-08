Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом на державну.

Віднедавна на платформі YouTube став доступним перегляд відеороликів з автоматичним перекладом субтитрів українською. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом на державну.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що на зустрічах з Google неодноразово обговорювалась доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube.

Аби активувати українські субтитри в YouTube, необхідно обрати в налаштуваннях розділ "Субтитри", далі – "Автоматичний переклад" та знайти у переліку українську мову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український TikTok вивели зі спільного з РФ регіону та перевели до європейського. Зазначається, що перебування України в одному регіоні з країною-агресором призводило до багатьох випадків блокувань контенту. Зокрема, пов’язаного із війною.

Також УНІАН повідомляв, що музичний стрімінговий сервіс Spotify запускає в Україні подкасти.

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