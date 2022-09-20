Команда браузера Mozilla проаналізувала дані рекомендацій від більш ніж 20 тисяч користувачів відеохостингу.

Команда браузера Mozilla проаналізувала роботу алгоритмів YouTube і прийшла до висновку, що алгоритми відеохостингу ігнорують побажання глядачів – кнопки "Не подобається", "Не цікавить" і "Не рекомендувати відео з цього каналу" за великим рахунком неефективні.

Для цього понад 22 тис. осіб добровільно поділилися з Mozilla даними рекомендацій – для збору даних використовувалося браузерне розширення RegretsReporter. Воно дозволяє фільтрувати свої рекомендації та приховувати непотрібні відео.

Виявилося, що кнопка "Не подобається" впливала на результати у видачі в 12% випадків, а кнопка "Не цікавить" – в 11%. Ефективніше інших виявився варіант "Не рекомендувати канал "(43%), тоді як "Видалити з історії перегляду" допоміг у 29% випадків.

Відео дня

У своєму звіті дослідники Mozilla зауважили, що учасники експерименту, за їхніми словами, часто дивляться анонімно відео на YouTube або підключаються через VPN аби уникнути небажаних рекомендацій. Дослідники кажуть, що ютубу варто краще фільтрувати контент, який самі глядачі визнали небажаним.

Дослідження Mozilla проводиться на тлі висхідних закликів до популярних платформ зробити свої алгоритми прозорішими. Наприклад, в Штатах розглядається законопроєкт, спрямований на скорочення "непрозорих" алгоритмів рекомендацій і залучення компаній до відповідальності за їх упередженість.

В ЄС пішли ще далі та раніше цього року прийняли "Закон про цифрові послуги", який буде регулювати діяльність Google, Facebook, Amazon та інших великих інтернет-платформ.

Нагадаємо, раніше в ЄС було прийнято історичне рішення про єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, в тому числі Apple, будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої.

Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року.

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