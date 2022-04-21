Також українці зможуть послухати перед сном перехоплені розмови окупантів.

З'явився сервіс, який допоможе підготуватися до гарних снів. Українці отримали нову порцію "заспокійливого" - сайт з колисковою та даними про втрати окупантів.

Сервіс Колискова200, повідомляє platfor.ma, також пропонує послухати "радіо".

На сайті українці можуть налаштуватися на спокійні сни, адже нині ніщо так не заспокоює, як інформація про втрати окупантів. Сервіс пропонує два варіанти "колискових" - пісня співачки Стасік або "радіо" з перехопленими розмовами російських військових, які жаліються своїм родичам на поразки.

Сервіс з новим "заспокійливим" створили Мирослав Криж та Олексій Веклич - айтішники з Києва.

"За ці два місяці колосальні втрати ворога стали для кожного з нас перманентною базою для надії і найкращим заспокійливим. Тому ми вирішили перетворити їх на сторінку, де кожен може видихнути і налаштуватися на спокійну ніч. Адже що краще гарантує здоровий сон, аніж свідчення того, що ми перемагаємо?", - розповіли автори сайту.

Окрім цього, сервіс допомагає усій нашій країні наблизити перемогу. На сайті користувачі зможуть знайти сторінки спецрахунків Нацбанку та фондів, які збирають гроші для військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що використання інтернету Starlink дозволять усім охочим українцям.

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