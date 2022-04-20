За майже 2 місяці протистояння з’явилися і нові запити, як от танк (майже 5 млн пошуків) та бронежилети (40 млн пошуків)

Як і в довоєнний період, електроніка та одяг залишаються найбільш затребуваними товарами серед українців.

Тим не менше, онлайн-запити змінилися відповідно до нової реальності - воєнної: зріс попит на павербанки, а замість диванів почали шукати товари першої необхідності. Про це свідчать дані аналітиків OLX, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Ноутбуки стали на 40% більше цікавити покупців. Пошуки телефонів на олх зросли у 2,5 рази. До них шукають додаткові джерела живлення, павербанки, які до російського вторгнення майже не цікавили українців у категорії "Електроніка".

У категорії "Мода і стиль" українці стали віддавати перевагу комфорту. Так, куртки, сукні та черевики замінили кросівки (попит зріс удвічі), спортивні костюми та валізи — 35 та 33 млн запитів відповідно. Також покупці вперше почали шукати тактичні куртки.

Серед дитячих товарів лідерами залишається сезонний одяг (кросівки та куртки) і дитячий транспорт (велосипеди та самокати), який шукали понад 48 млн разів. У порівнянні з довоєнним періодом, попит на велосипеди зріс у 2,5 рази.

Двоколісний транспорт знаходиться в топі пошуків і в категорії "Хобі і відпочинок". Ще до війни українці часто шукали велосипед, а вже з 24 лютого попит зріс на 45%. У 100 разів збільшились пошуки спальних мішків, які в несезон до війни не користувалися попитом.

За майже 2 місяці протистояння на OLX з’явилися і нові запити, як от танк (майже 5 млн пошуків) та бронежилети (40 млн пошуків). Однак їх продаж на платформі заборонений і подібні оголошення деактивуються з метою підтримки безпеки та боротьби з перепродажем гуманітарної допомоги.

Дивани, шафи та кухні завжди були в топі пошуків категорії "Дім і сад", однак війна внесла свої корективи в потреби українців. Традиційно популярні товари змінили засоби першої необхідності — генератори (60 млн пошуків), буржуйки і матраци (11,8 та 7,4 млн пошуків відповідно). Також користувачі активно шукають борошно, саджанці та картоплю.

У мирний час в категорії "Тварини" більше шукали свійську худобу, проте після 24 лютого пошукові запити різко змінилися. Найпопулярніший запит — "віддам тварину" — зріс у 4 рази і свідчить про те, що українці розглядають варіант прихистити домашніх тварин, які втратили домівки та господарів. Разом з тим, у 63 рази виріс попит на переноски для тварин, а от корм до війни не шукали взагалі, однак зараз він знаходиться в п’ятірці найпопулярніших запитів у категорії. В топі пошуків, 63,7 млн разів, французькі бульдоги. Скоріш за все, українці шукають собак, яких роздавали із розплідників під час евакуації з гарячих точок.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема через OLX-доставку та "Укрпошту".

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