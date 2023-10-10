Без підписки Premium, "сидіти" і спілкуватися на платформі стає все складніше.

Ілон Маск продовжує реформувати куплену соцмережу Х/Twitter. Новий елемент управління дозволяє користувачам блокувати коментарі на свої публікації від безкоштовних акаунтів. Тобто, якщо у вас немає підписки Premium, ви не зможете брати участь в обговореннях певних постів.

Функція доступна всім користувачам X (навіть без підписки) і, за словами Маска, "повинна сильно допомогти в боротьбі зі спам-ботами". Противники функції вказують на існування ботів з верифікованими галочками і те, що алгоритми віддають перевагу відповідям платних акаунтів, що, своєю чергою, зменшує диверсифікацію думок в дискусіях.

Як зазначають профільні ЗМІ, цей крок був зроблений на тлі повідомлень про те, що Маск хоче ввести в Twitter три рівні преміум-підписки. Зараз підписка коштує 8 доларів на місяць, а її ще хочуть розділити на базовий, стандартний і плюс-рівні. Рівень буде залежати від кількості показуваної реклами.

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Також соцмережа тестує новий тип прихованої клікбейт-реклами, яка не позначається як така. Ці рекламні повідомлення не розкривають інформацію про те, хто їх розмістив, і користувачі не можуть заблокувати, поставити лайк або подати скаргу на них.

Як видно на скріншоті, підозріла реклама містить зображення і текст з елементами клікбейта і виглядає подібно спаму, який часто з'являється в нижніх розділах веб-сайтів. При натисканні на таке повідомлення відбувається переадресація на зовнішній ресурс.

Як повідомляв УНІАН, нова політика Маска в Twitter (X) сприяє поширенню російської пропаганди. Охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів значно зросли в першій половині 2023 року, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Х.

А раніше цього місяця стало відомо, що проти компанії X Corp. було подано позов до Федерального суду Флориди з боку юридичної маркетингової компанії. Вона стверджувала, що нова назва соціальної мережі Ілона Маска порушує права на її товарний знак, що включає букву "x".

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