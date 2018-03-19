На Тернопільщині внаслідок падіння дерева пошкоджено електроопори і перекрита дорога

14:47, 19 березня 2018
Тернопіль
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фото УНИАН

На проїжджу частину дороги впало дерево й пошкодило ЛЕП та дві електроопори. За зверненням працівників Збаразького РЕМ на місце події здійснено виїзд чергового караулу ДПРЧ-4 Управління.

Особовим складом пожежно-рятувального підрозділу за допомогою бензопили проведено порізку дерева та порізку металевих частин електроопори, що попередньо була відключені від електроенергії.

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