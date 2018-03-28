У Тернополі одного з трьох підозрюваних у вимаганні випустили під заставу у півмільйона гривень

Також суддя задовольнив клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області та продовжив до 27 квітня 2018 року строк тримання під вартою іншого підозрюваного.

Досудовим слідством йому і ще двом особам оголошено підозру у скоєнні злочину / фото УНІАН Досудовим слідством йому і ще двом особам оголошено підозру у скоєнні злочину /

фУ Тернополі одного з трьох вимагачів випустили під заставу у 0,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопілського апеляційного суду, відповідну ухвалу виніс слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду.

Також суддя учора задовольнив клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області та продовжив до 27 квітня 2018 року строк тримання під вартою іншого підозрюваного, голову Тернопільського осередку “Антикорупційний комітет Майдану” та громадської організації “Наш рідний Тернопіль”. Судом відхилено клопотання сторони захисту про передачу цього підозрюваного на поруки.

Досудовим слідством йому і ще двом особам оголошено підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.189 КК України (вимагання із погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення майна потерпілого, або майна, що перебуває у його віданні чи під охороною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

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А саме, у період із жовтня 2017 року по січень 2018 року він із двома спільниками вимагали у потерпілого 2,5 тис. доларів США за можливість безперешкодно встановити кіоск на ринку “Оріон” у Тернополі, хоча підприємець законно отримав усі необхідні документи. У разі відмови погрожували насильством його сім’ї, пошкодженням або знищенням його майна.

21 березня 2018 року слідчій суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до 19 квітня 2018 року продовжив строк тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн. грн. застави другому підозрюваному в справі.

За третього підозрюваного, адвоката, внесено 0,5 млн грн застави.