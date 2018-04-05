На Тернопільщині вшанують пам’ять місцевих жителів, які стали жертвами нацистів

Убитих мешканців села вшанують біля стіни пам’яті, де відбудеться панахида.

На Лановеччині у селі Молотків 29 квітня вшановуватимуть пам’ять 617 місцевих мешканців, які 75 років тому були жорстоко вбиті нацистами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організаційні моменти заходу обговорили під час виїзного засідання оргкомітету під керівництвом заступника голови ТОДА Юрія Юрика. Члени комітету разом з головою Лановецької РДА Юліаном Сірантом та головою Молотківської сільської ради Володимиром Антощуком оглянули територію меморіального комплексу-музею «Молотківська трагедія» та ознайомилися з експозицією, а також побували в Молотківській ЗОШ І-ІІст.

Убитих мешканців села вшанують біля стіни пам’яті, де відбудеться панахида. Поряд з кузнею, де були спалені люди, діятиме запропонована козацьким осередком фабрика ковальства, яка символізуватиме відродження села.

Неподалік козаки приготують куліш та інші страви, організують виставку сучасної зброї, яка використовується в боях на сході України.

На території спортивного майданчика пройде міні турнір з футболу серед ветеранів АТО із Лановець, Теофіполя та Тернополя. Для найменших молотківчан будуть організовані дитячі забави.