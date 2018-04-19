На Тернопільщині вшанують ліквідаторів аварії на ЧАЕС

В Тернопільській області проведуть низку заходів до роковин Чорнобильської трагедії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, мітинг-реквієм пам’яті жертв Чорнобильської трагедії відбудеться 26 квітня о 10.00 год. в Тернополі біля пам’ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань», що у парку «Національного Відродження».

Крім того, обласна державна адміністрація та райдержадміністрації мають затверджені плани заходів, згідно з якими департаменту соціального захисту населення, управлінням освіти і науки, культури, з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення було доручено вжити заходів щодо своєчасної виплати громадянам пільг і компенсацій, передбачених законами України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Також на місцях мають організувати та провести уроки пам’яті «Пам’ятай Чорнобиль», демонстрацію тематичних фільмів, лекції, бесіди, зустрічі, присвячені пам’яті жертв Чорнобиля в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області за участю учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, провести благоустрій територій меморіальних комплексів загиблих і померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи.