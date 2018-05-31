У Тернополі запрацював онлайн-сервіс, який дає можливість спілкуватися громадянам з поліцією через інтернет

У Тернополі запрацював онлайн-сервіс bezpechne.community, який дає можливість спілкуватися громадянам з поліцією через інтернет.

Як повідомив УНІАН координатор Офісу безпеки Тернополя Володимир Шевченко, даний сервіс дасть можливість спілкуватися з патрульними в режимі онлайн, отримувати відповіді на запитання.

Платформа bezpechne.community має дві складові: «Спитай поліцейського» та «Електронний кабінет дільничного», який ще в процесі розробки. Для того, аби задати питання, потрібно лише обрати відповідне місто, заповнити вже підготовані поля та надіслати на опрацювання адміністратору. Посилання на відповідь присилатимуть на електронну пошту.

Тернопіль – пілотне місто, де користувачі платформи bezpechne.community зможуть спілкуватися з дільничним приватними повідомленнями.

«Люди, які не мають змоги прийти на прийом через фізичний стан, зможуть, таким чином, впливати на роботу поліції в місті, або просто краще розуміти її повноваження. Проте ресурс буде важливим не лише для людей з інвалідністю, а й для тих, хто не має та не хоче витрачати багато часу на біганину до поліції з питаннями. Спрощена система комунікації дасть змогу почути більшу кількість містян та налагодити зв’язок між поліцією і громадянами», – каже Шевченко.

На сайті на інтернативній карті також можна буде побачити проблемні місця Тернополя. «За рік роботи такого сервісу в Києві побачили, що найбільше люди зверталися із проблемами стихійної торгівлі, періодичних порушень правил дорожнього руху на проблемних ділянках доріг, скаржилися на шумні компанії, просили про додатковий патруль, тощо. Трапляється, що людині окрім допомоги правоохоронців, потрібна підтримка громадських організацій, які надають соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, Ми надаватимемо користувачу алгоритм дій та можливі варіанти в зазначеній ситуації. І вже сама людина на власний розсуд зможе обрати один із них. Я як модератор намагатимуся поглянути на проблему людини з різних сторін, «живою» мовою подам максимум дотичної інформації про психологів, юристів», – каже модератор сервісу у Тернополі Ірина Білик.

За її даними, даний сервіс зберігає анонімність.

Начальник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук під час презентації сервісу пообіцяв оперативне реагування на онлайн-повідомлення.