У Тернополі затримали 20-річного юнака, який на очах власника викрав Audi A6 (фото)

Зловмисником виявився 20-річний житель села Острів Тернопільського району.

У Тернополі затримали 20-річного юнака, який на АЗС викрав Audi A6.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 20 год на лінію 102 надійшло повідомлення, що з автозаправної станції у місті Хоростків викрадено автомобіль марки «Ауді А6» сірого кольору на номерних знаках польської реєстрації.

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З’ясувалося, власник транспортного засобу приїхав на обумовлене місце, аби зустрітися з потенційним покупцем машини. Покупець ретельно обдивився іномарку, а тоді сів у салон. Скориставшись тим, що господар залишився на вулиці, а двигун працював, юнак різко натиснув на педаль газу. Зупинили крадія на чужому авто патрульні поліцейські в Тернополі.

Зловмисником виявився 20-річний житель села Острів Тернопільського району.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).