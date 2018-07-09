Слідчі здійснили перекваліфікацію інкримінованої статті з частини першої на частину другу статті 121 ККУ –умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

У Тернополі помер юнак, якого побили біля нічного клубу.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у зв’язку з цим слідчі Тернопільського відділу поліції здійснили перекваліфікацію інкримінованої статті з частини першої на частину другу статті 121 ККУ –умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН 30 червня біля нічного клубу «Алюр» двоє тернополян побили 20-річного юнака, після чого того в стані коми госпіталізували у міську лікарню №2 із діагнозом клінічна смерть.

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Слідчими було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому були нанесені двома особами. Один підозрюваний – тернополянин 1993 року народження, інший - 1994 року народження, теж житель обласного центру.

Як з’ясували поліцейські, між зловмисниками та потерпілими виникла суперечка через дівчину. Нападники кількома ударами в голову збили з ніг 20-річного хлопця. Далі лежачого почали бити.

Затриманим було оголошено підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст.121 ( умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч1 ст.129 (погроза вбивством).