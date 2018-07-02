Зброю, якою нападники погрожували юнакам, поліцейські вилучили. За попередніми даними, це травматичний пістолет.

У Тернополі після бійки біля нічного клубу у стані клінічної смерті госпіталізували 20-річного юнака.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про те, що тернополянину нанесено тілесні ушкодження біля приміщення нічного клубу «Алюр», поступила близько 4 год ранку 30 червня до Тернопільського відділу поліції. Через декілька хвилин повідомлення надійшло і від медиків, що ними для надання меддопомоги в Тернопільську комунальну міську лікарню №2 із діагнозом: клінічна смерть доставлено молодого тернополянина 1998 року народження.

Слідчими було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому були нанесені двома особами. Один підозрюваний – тернополянин 1993 року народження, інший - 1994 року народження, теж житель обласного центру.

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Як з’ясували поліцейські, між зловмисниками та потерпілими виникла суперечка через дівчину. Нападники кількома ударами в голову збили з ніг 20-річного хлопця. Далі лежачого почали бити, при цьому погрожуючи вбивством предметом, схожим на пістолет, ще трьом його друзям. Як наслідок, ще двоє юнаків отримали тілесні ушкодження, решта заявили в поліцію про погрози вбивством.

Зброю, якою нападники погрожували юнакам, поліцейські вилучили. За попередніми даними, це травматичний пістолет.

На даний час затриманим оголошено підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст.121 ( умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч1 ст.129 (погроза вбивством). Їх затримано в порядку статті 208 КПК, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.