На Тернопільщині рятувальники витягли корову, яка провалилася в глибоку силосну яму (фото)
11:31, 16 липня 2018Тернопіль
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Тварина не могла самостійно з неї вибратись
На Тернопільщині рятувальники витягли корову / фото служби порятунку Тернопільщини
На Тернопільщині рятувальники витягли корову, яка провалилася в глибоку силосну яму.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 липня о 9.30 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в с. В. Луб’янки Збаразького району корова провалилася у силосну яму глибиною 2,5 м.
Тварина не могла самостійно з неї вибратись. За допомогою пожежних рукавів рятувальники підійняли злякану тварину на поверхню та передали господарям.
Корова провалилася в глибоку силосну яму / фото служба порятунку Тернопільщини
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