На Тернопільщині рятувальники витягли корову, яка провалилася в глибоку силосну яму (фото)

Тварина не могла самостійно з неї вибратись

На Тернопільщині рятувальники витягли корову, яка провалилася в глибоку силосну яму.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 липня о 9.30 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в с. В. Луб’янки Збаразького району корова провалилася у силосну яму глибиною 2,5 м.

Тварина не могла самостійно з неї вибратись. За допомогою пожежних рукавів рятувальники підійняли злякану тварину на поверхню та передали господарям.