Загалом поліцейські довели причетність підозрюваного до понад 50 фактів, пов’язаних з наругою над могилами.

У Тернополі затримали 43-річного рецидивіста за систематичну наругу над могилами.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, чоловік протягом декількох місяців на території Микулинецького кладовища викрадав дорогоцінні метали з надгробних плит та постаментів. Викрадене здавав за безцінь на металобрухт.

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Загалом поліцейські довели причетність підозрюваного до понад 50 фактів, пов’язаних з наругою над могилами.

Підозрюваного затримали після того, як до працівників поліції звернувся 65-річний тернополянин і повідомив про пошкодження надгробної плити на могилі свого батька.

Оперативними заходами працівники карного розшуку управління поліції та Тернопільського міського відділу встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий житель обласного центру,1975 року народження, наркозалежний.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження.