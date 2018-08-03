На Тернопільщині затримали групу зловмисників, яка викрадали дизпаливо з вантажівок (Фото)

у затриманих було вилучено амфетамін, арсенал зброї, набої, обладнання, за допомогою якого чинилися крадіжки, 300 л пального та автомобіль.

На Тернопільщині затримали групу зловмисників, яка викрадали дизпаливо з вантажівок.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, злодії приїжджали на власному автомобілі на стоянки чи спеціальні площадки, де були припарковані фури, і з допомогою компресора та шланга за декілька хвилин витягував з паливних баків по 500-600 л.

Робили це вночі, коли втомлені водії спали.

«Тільки на території Бучацького району ми задокументували п’ять подібних фактів. Чотири з них сталися в самому райцентрі, один випадок у селі Заривинці», -повідомив начальник Бучацького відділення поліції Ярослав Побуринний. - Одного разу крадіям не дуже пощастило: в паливному баку обкраденого ними автомобіля марки «ДАФ» пального було небагато, тож зловмисники поїхали лише зі 130 –ма літрами поцупленого пального.

Як встановили поліцейські, крадене пальне зловмисники майже одразу збували за ціною, нижчою від ринкової, тому покупців вистачало.

Загалом задокументовано 14 фактів злочинної діяльності групи на території області.

Під час санкціонованого обшуку у затриманих було вилучено амфетамін, арсенал зброї, набої, обладнання, за допомогою якого чинилися крадіжки, 300 л пального та автомобіль.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (Крадіжка).