У жительки Тернопільщини шахрай видурив трактор
У жительки Тернопільщини шахрай видурив трактор.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, жителька села Дзвинячка Борщівського району в мережі інтернет розмістила оголошення про продаж трактора.
Невдовзі зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його зацікавив даний товар. Сторони узгодили ціну в розмірі 60 тис. грн та умови транспортування.
Через декілька днів чоловік приїхав до продавців та повідомив, що трактор він перевозитиме евакуатором.
Невдовзі до жінки приїхав евакуатор, на який і завантажили трактор.
Жінка віддала майно водієві, адже на її засіб зв’язку прийшло сповіщення про зарахування готівки.
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Однак коли наступного дня перевірила стан свого карткового рахунку, то виявила, що вказаної суми там немає.
Відтак звернулася в поліцію.
Правоохоронці встановили, що трактор було реалізовано в сусідній області в пункті металобрухту за 16 тис. грн, 4,3 тис. грн з яких шахрай заплатив за транспортування евакуатором.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), шахрая розшукують.