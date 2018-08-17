Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), шахрая розшукують.

У жительки Тернопільщини шахрай видурив трактор.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, жителька села Дзвинячка Борщівського району в мережі інтернет розмістила оголошення про продаж трактора.

Невдовзі зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його зацікавив даний товар. Сторони узгодили ціну в розмірі 60 тис. грн та умови транспортування.

Через декілька днів чоловік приїхав до продавців та повідомив, що трактор він перевозитиме евакуатором.

Невдовзі до жінки приїхав евакуатор, на який і завантажили трактор.

Жінка віддала майно водієві, адже на її засіб зв’язку прийшло сповіщення про зарахування готівки.

Читайте такожУ мешканки Тернопільщини шахрай під виглядом заступника голови РДА видурив 3 тисячі гривень

Однак коли наступного дня перевірила стан свого карткового рахунку, то виявила, що вказаної суми там немає.

Відтак звернулася в поліцію.

Правоохоронці встановили, що трактор було реалізовано в сусідній області в пункті металобрухту за 16 тис. грн, 4,3 тис. грн з яких шахрай заплатив за транспортування евакуатором.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), шахрая розшукують.