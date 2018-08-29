На Тернопільщині 1-2 вересня пройде етнофестиваль

На території фестивалю діятимуть фото-зони.

На Тернопільщині 1-2 вересня відбудеться етнофестиваль.

Як повідомили УНІАН В прес-службі облдержадміністрації, пройде захід в Зборівському районі у селі Дітківці.

У програмі: виставка-ярмарок від найталановитіших майстрів Тернопілля і гостей, виставка автентичної вишивки з різних регіонів України, батл на бандурах, велопрогулянка «Легенди краю», фільм під відкритим небом, козацький курінь, бойовий гопак.

На території фестивалю діятимуть фото-зони.

В суботу 1 вересня організатори також обіцяють багато різноманітної музики.

Діятиме і козацький курінь з польовою кашею.

Також в програмі – виставка зброї та лицарські турніри.

Серед основних організаторів заходу: Тернопільська облдержадміністрація, Зборівська РДА, еко-садиба «Бабусина хата», платформа альтернативної освіти «КОЛО».