У Тернополі відбувся флешмоб із нагоди 79-ої річниці створення 3002 військової частини (фото)

Флешмоб відбувся біля пам`ятника Степану Бандері.

У Тернополі відбувся флешмоб з нагоди 79-ої річниці створення військової частини 3002.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, флешмоб відбувся біля пам`ятника Степану Бандері з метою презентувати жителям Тернопілля стрілецький батальйон Другої Галицької бригади, що дислокується в обласному центрі, а також популяризація військової служби за контрактом.

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Під час заходу голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна подякував військовослужбовцям за те, що у нелегкий для країни час захищають її незалежність та суверенітет.

«Дякую вам за те, що захищаєте Україну, забезпечуєте громадський порядок та виконуєте свої обов`язки на сході України. Бажаю Божого благословіння та спільної перемоги», – сказав керівник області.