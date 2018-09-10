У Тернополі відбувся флешмоб із нагоди 79-ої річниці створення 3002 військової частини (фото)
У Тернополі відбувся флешмоб з нагоди 79-ої річниці створення військової частини 3002.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, флешмоб відбувся біля пам`ятника Степану Бандері з метою презентувати жителям Тернопілля стрілецький батальйон Другої Галицької бригади, що дислокується в обласному центрі, а також популяризація військової служби за контрактом.
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Під час заходу голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна подякував військовослужбовцям за те, що у нелегкий для країни час захищають її незалежність та суверенітет.
«Дякую вам за те, що захищаєте Україну, забезпечуєте громадський порядок та виконуєте свої обов`язки на сході України. Бажаю Божого благословіння та спільної перемоги», – сказав керівник області.