На Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вночі викрали 40 курей з птахофабрики, де працюють
12:19, 10 вересня 2018Тернопіль
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Вночі, заступивши на зміну, вони винесли з території агропідприємства 40 курей та 200 кг корму.
На Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вночі викрали 40 курей з птахофабрики, де працюють / Фото УНИАН
На Тернопільщині затримали двох чоловіків, які викрали 40 курей з птахофабрики, де працюють.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє мешканців Зборівського району загалом вкрали майна на 7 тис. грн..
Вночі, заступивши на зміну, вони винесли з території агропідприємства 40 курей та 200 кг корму.
Злодіїв затримали правоохоронці, крадене вилучено.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).
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