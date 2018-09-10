На Тернопільщині затримали двох чоловіків, які вночі викрали 40 курей з птахофабрики, де працюють

Вночі, заступивши на зміну, вони винесли з території агропідприємства 40 курей та 200 кг корму.

На Тернопільщині затримали двох чоловіків, які викрали 40 курей з птахофабрики, де працюють. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє мешканців Зборівського району загалом вкрали майна на 7 тис. грн.. Вночі, заступивши на зміну, вони винесли з території агропідприємства 40 курей та 200 кг корму. Злодіїв затримали правоохоронці, крадене вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка).

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