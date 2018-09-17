На Тернопільщині люди заблокували в полі техніку агрохолдингу «Мрія» і вимагають повернути їхні паї.

Як повідомили УНІАН учасники акції, близько 30 осіб заблокували дві сівалки та розпушувальну техніку в полі біля села Данилівці Зборівського району і очікують представників агрохолдингу.

Вони заявляють, що хочуть розірвати угоди, повернути свої паї і самостійно обробляти власні наділи.

Сьогоднішньому конфлікту передувало перекриття дороги наприкінці минулого тижня, коли вночі з агропідприємства почали возити збіжжя. Як запевняють жителі села, фури були перевантажені. Люди перекрили дорогу на знак протесту, що багатотонні фури зруйнували дорогу у прилеглих селах, а відновлювати її ніхто, попри обіцянки, не береться.