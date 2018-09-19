Тернопільщина та Люблінське воєводство підписали угоду про співпрацю (фото)

Як повідомили УНІАН в пресс-службі облдержадмінсітрації, угоду підписано в рамках ІІ Європейського тижня інновацій, що проходить у Любліні.

Угоду підписано між Люблінським воєводством, Тернопільською обласною державною адміністрацією та Тернопільською обласною радою.

Завдяки угоді буде можливість розвивати співробітництво та обмін досвідом за такими напрямами: європейська інтеграція, культура та охорона культурної спадщини; транспорт та транспортна інфраструктура; економічна співпраця та промоція підприємництва; охорона здоров’я; освіта, спорт та туризм; охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

На форумі Барна також взяв участь у дебатах Люблінських воєводських міст та регіонів, під час яких презентував інвестиційно-привабливі галузі економіки краю, а також навів аргументи щодо вигідного інвестування, використовуючи об’єктивні переваги нашого регіону.

Минулого року під час Європейського тижня інновацій відбулося підписання протоколу намірів про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією, обласною радою та Люблінським воєводством. Цей протокол дозволяє налагодити співпрацю між областю та воєводством у сфері науки та в бізнесу.

Фото: прес-служба ТОДА