У Тернополі затримали підозрюваного у вбивстві, якого розшукували понад місяць (фото)

Підозрюваного видала надто нервова поведінка.

У Тернополі затримали підозрюваного у вбивстві, якого розшукували понад місяць.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, , 21 вересня близько 2 год ночі інспектори, патрулюючи вул. Чехова, помітили особу, поведінка якої їм здалася підозрілою. Чоловік помітно нервував, оглядався та змінив напрямок руху.

В ході перевірки патрульні встановили, що підозрілий чоловік – це громадянин 1977 р. н., який перебуває в розшуку за підозрою у вчиненні умисного вбивства.

Згідно ч. 3 ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію» до затриманого було застосовано спеціальний засіб кайданки. Чоловіка доставили в Тернопільський відділ поліції для проведення подальших процесуальних дій.