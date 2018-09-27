На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 57-річного велосипедиста

12:50, 27 вересня 2018
Тернопіль
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фото Ruslan Forostyak

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 26 вересня близько 20.50 на центральній вулиці селища Велика Березовиця.

Збив велосипедиста водій автомобіля Toyota.

Після цього потерпілого з саднами обличчя та переломом кісток носа госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.

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Теги: #Тернопіль#ДТП з велосипедистом