На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 57-річного велосипедиста
12:50, 27 вересня 2018Тернопіль
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Збив велосипедиста водій автомобіля Toyota.
фото Ruslan Forostyak
На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано 57-річного велосипедиста.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 26 вересня близько 20.50 на центральній вулиці селища Велика Березовиця.
Збив велосипедиста водій автомобіля Toyota.
Після цього потерпілого з саднами обличчя та переломом кісток носа госпіталізувала бригада швидкої допомоги.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановить слідство.
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