На Тернопільщині викрили голову сільради, який укладав угоди на купівлю товарів із своїм тестем

Сільського голову визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 5,1 тис. грн.

На Тернопільщині викрили голову сільради, який укладав угоди із своїм тестем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Чортківською місцевою прокуратурою за результатами моніторингу відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що один з голів сільської ради Чортківського району уклав 5 договорів про закупівлю товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 70 тис. грн з фізичною особою-підприємцем, який є його тестем.

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На підставі зібраних прокурором матеріалів, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України складено та направлено до суду 10 протоколів про вчинення сільським головою правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП.

Районним судом вказані справи розглянуто та винесено постанову, якою сільського голову визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 5,1 тис. грн.