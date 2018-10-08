На Тернопільщині у Ланівцях відкрили футбольне поле зі штучним покриттям (фото)

Будівництво поля стало можливим завдяки співфінансуванню «50х50» з місцевого та державного бюджетів.

На Тернопільщині у Ланівцях відкрили футбольне поле зі штучним покриттям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, його будівництво стало можливим завдяки співфінансуванню «50х50» з місцевого та державного бюджетів.

«За останні кілька років ми зробили багато кроків для розвитку спорту. Це спільна робота з урядом країни, Президентом та Федерацією футболу України у Тернопільській області. Зокрема, протягом року на Тернопільщині відкрито 4 футбольні поля зі штучним покриттям», – зазначив під час відкриття голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

На новому полі тренуватимуться юні футболісти Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Юрія Коваля.

В прес-службі ТОДА додали, що на Тернопільщині завершується перша черга будівництва «Водної арени Тернопіль» і тривають роботи над створенням Центру ігрових видів спорту у Великогаївській ОТГ.