На Тернопільщині у Ланівцях відкрили футбольне поле зі штучним покриттям (фото)

10:40, 08 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, його будівництво стало можливим завдяки співфінансуванню «50х50» з місцевого та державного бюджетів.

Фото прес-служби ТОДА

«За останні кілька років ми зробили багато кроків для розвитку спорту. Це спільна робота з урядом країни, Президентом та Федерацією футболу України у Тернопільській області. Зокрема, протягом року на Тернопільщині відкрито 4 футбольні поля зі штучним покриттям», – зазначив під час відкриття голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Фото прес-служби ТОДА

На новому полі тренуватимуться юні футболісти Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Юрія Коваля.

В прес-службі ТОДА додали, що на Тернопільщині завершується перша черга будівництва «Водної арени Тернопіль» і тривають роботи над створенням Центру ігрових видів спорту у Великогаївській ОТГ.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #спорт#Тернопільщина#футбольне поле