У Теребовлянській райлікарні до кінця року завершать роботи з термомодернізації за 3,75 млн грн (фото)

Зараз на об’єкті працюють три бригади.

У Теребовлянській районній лікарні до кінця року завершать роботи з термомодернізації за 3,75 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 20% коштів на реалізацію проекти виділили з районного бюджету, решта – із Державного фонду регіонального розвитку.

Зараз на об’єкті працюють три бригади. Заплановано завершити роботи до кінця року.

Під час вивчення стану робіт голова ТОДА Степан Барна зазначив, що Теребовлянська районна лікарня є однією з кращих та дбає про свій розвиток й ефективно використовує ресурси, які надходять чи то у вигляді субвенції з державного бюджету, чи благодійних внесків, чи спонсорської допомоги. «Ці кошти спрямовують на капітальні вкладення, що дозволяє підвищити якість надання медичних послуг. Торік на цей лікувальний заклад з державного бюджету спрямували 1,7 млн грн. Водночас, з метою економії коштів сьогодні проводиться комплекс енергоефективних заходів. Сподіваюся, що зекономлені кошти у лікарні спрямують на її модернізацію», – зазначив Барна.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Теребовлянській райлікарні відкрили повністю оновлене пологове відділення, а цього літа – сучасне дитяче відділення.