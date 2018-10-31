Передбачено, що до складу групи увійдуть працівники управління охорони здоров’я ТОДА та правоохоронці.

На Тернопільщині перевірять наявність в лікарнях медзасобів, які б мали надаватися пацієнтам безкоштовно.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, створити групу, яка проводитиме перевірку, під час сьогоднішньої колегії облдержадміністрації доручив голова ТОДА Степан Барна після озвучення інформації про те, що в одній з лікарень пацієнту не змогли надати шприц.

Передбачено, що до складу групи увійдуть працівники управління охорони здоров’я ТОДА та правоохоронці.

«Ця група перевірить наявність необхідних лікарських засобів відповідно до виділених коштів. Бо коли виділені кошти, а пацієнтам кажуть купувати бинт чи шприц, то виникають питання», – підкреслив Барна.

Він також доручив оприлюднити в інтернеті усі наявні вакансії в медичних закладах.

«Мені цікаво, куди ідуть молоді талановиті випускники Тернопільського медуніверситету, Чортківського медучилища, які закінчують навчальні заклади з відзнакою. Щоб потім не виявилося, що вони не отримали роботи у нас, бо не змогли заплатити за посаду. Я особисто візьму це питання на контроль», – сказав керівник області.