Платники Тернопільщини за 10 місяців перерахували до Зведеного бюджету 5 млрд грн – на 29,5% більше, ніж минулого року

У жовтні платники Тернопільщини сплатили 639,8 млн грн платежів, що на 145,1 млн грн або на 29,3% більше, ніж у минулорічному жовтні.

Платники Тернопільщини за січень-жовтень перерахували до Зведеного бюджету 5 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 1,154 млрд грн або на 29,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Прогнозний показник виконано на 103,4%, додатково надійшло 168 млн грн.

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Зокрема, у жовтні платники Тернопільщини сплатили 639,8 млн грн платежів, що на 145,1 млн грн або на 29,3% більше, ніж у минулорічному жовтні.

Надходження до державного бюджету за десять місяців цього року сягнули 2 млрд 139,4 млн грн. Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшилися на 565,3 млн грн. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 987,7 млн грн податку на додану вартість, 204,6 млн грн податку на прибуток (без великих платників податків), 36,1 млн грн акцизного податку.

Доходи місцевих бюджетів з початку року склали 2,924 млрд грн, що на 156,1 млн грн більше від очікуваного. Порівняно з січнем-жовтнем минулого року забезпечено приріст коштів на 589,4 млн грн або на 25,2%. Зокрема, сплачено 1,94 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, 474,6 млн грн єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, 91,4 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.