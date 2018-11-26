У жовтні 2018 року Тернопільською митницею ДФС до держбюджету України перераховано 136,9 млн грн

Найбільш значні надходження у жовтні – від сплати при митному оформленні транспортних засобів, в т. ч. легкових автомобілів громадянами.

У жовтні 2018 року Тернопільською митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 136,9 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 29,9 млн грн або на 28% більше порівняно із жовтнем минулого року. За аналогічний період 2017 року адміністровано 107 млн грн.

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Зокрема, сплачено 117,6 млн грн податку на додану вартість, що на 28,2 млн грн або на 32% більше, ніж у жовтні минулого року, 13,6 млн грн мита, що порівняно із жовтнем 2017 року на 3,5 млн грн або 35% більше, 5,3 млн грн акцизного податку, що на 1,9 млн грн або на 56% більше, ніж у звітному періоді минулого року, 351,4 тис. грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів, що на 85 тис. грн або 32% більше, ніж у жовтні 2017 року.

Найбільш значні надходження у жовтні – від сплати при митному оформленні транспортних засобів, в т. ч. легкових автомобілів громадянами. Забезпечено надходження 23,1 млн грн податків (17 відс. від загальної суми), порівняно із минулим роком збільшення суми становить 3 млн грн (15%). У тому числі громадяни сплатили 15% від адміністрованої суми (20,5 млн грн) платежів. Порівняно із минулим роком збільшення надходжень на 4 млн грн або 24% (по кількості ввезених транспортних засобів відбулося збільшення на 131 одиницю, однак цьогоріч ввезено 7 електромобілів, загалом зі сплатою податків ввезено на 124 автомобілі більше).

Також серед факторів, які вплинули на збільшення надходжень, оформлення сільськогосподарської техніки та частин до неї (всього сплачено 19,9 млн грн), сезонна активізація імпорту риби та морепродуктів (у жовтні сплачено 12,0 млн грн або 9% від адміністрованої суми податків), ввезення значної кількості мінерального добрива (у жовтні ввезено 4,5 тис. тонн або 36% від ваги оподаткованого імпорту, при цьому сплачено 7,1 млн грн податків).