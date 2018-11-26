У Тернополі школярки побилися через хлопця, 14-річна дівчина потрапила в лікарню зі струсом мозку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про бійку підлітків неподалік навчального закладу на вул. Л. Українки надійшло до працівників поліції 25 листопада близько 17 год.

На місце події виїхали працівники групи швидкого реагування, де виявили неповнолітню з тілесними ушкодженнями. Дівчинку доправили до медзакладу. В ході розслідування з’ясувалося, що потерпілу побила 15-річна знайома. Дівчата не поділили хлопця, відтак вирішили з’ясувати стосунки на спормайданчику із застосуванням кулаків.

14-річну потерпілу доставили в обласну дитячу лікарню, де в неї даігностували струс головного мозку, травму живота та численні травми обличчя.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівники поліції відкрили кримінальне провадження згідно ч. 1 ст.і 125 Кримінального Кодексу України.