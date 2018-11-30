На Тернопільщині відновили навчання підрозділів територіальної оборони (фото)

Мета навчань – вишкільна підготовка військовозобов’язаних, навчання поведінки в умовах ведення бойових дій та під час служби на блокпостах.

На Тернопільщині відновили навчання підрозділів територіальної оборони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні свої вміння та військові навички тренували Збаразький район та місто Тернопіль.

Навчання відновили їх у зв’язку із введенням воєнного стану в десяти регіонах України.

Мета навчань – вишкільна підготовка військовозобов’язаних, навчання поведінки в умовах ведення бойових дій та під час служби на блокпостах. У ході навчань члени підрозділів територіальної оборони удосконалюють навики використання стрілецької зброї, інструктори проводять з ними заняття з основ медичної й тактичної підготовки.

«Сьогодні ми відновили навчання. Надалі вони продовжаться для всіх районів без винятку, адже ми повинні удосконалити військові навики тих, хто перебуває на обліку бригади територіальної оборони та продемонструвати готовність захищати Україну і Тернопільщину», – сказав голова ТОДА, а також голова Ради оборони, керівник зони територіальної оборони області Степан Барна.

Як поінформував начальник штабу зони територіальної оборони краю Олександр Скумбрій, у зв’язку з підвищенням бойової готовності, вишколи проводитимуть кожного тижня, аби залучити якомога більше людей і якнайкраще підготувати уже сформовані підрозділи.

«Запрошуємо усіх військовозобов’язаних, призначених у резерв другої черги, долучитися до участі у таких навчаннях. За межі області ніхто виїжджати не буде. Заняття проводитимуть у навчальному центрі в селі Біла», – зауважив він.