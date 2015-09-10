На Тернопільщині другу добу гасять пожежу поблизу газопроводу (фоторепортаж)

На Тернопільщині рятувальники другу добу гасять загоряння торфовища поблизу магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла 9 вересня близько 14.00 на відкритій території поблизу села Борсуки Лановецького району. Площа пожежі становила близько 1,3 га.

На місці події працює оперативна група Лановецького районного сектору ДСНС України у Тернопільській області.

Особлива увага вогнеборців зосереджена на недопущенні розповсюдження полум'я в напрямку магістрального газопроводу.

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Для гасіння пожежі рятувальники використовують воду з річки Горинь, що протікає на відстані 500 м від осередку. Залучено техніку місцевого приватного сільськогосподарського підприємства агрофірми «Горинь».

З метою виконання заходів з ліквідації пожежі проведено засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій прийнято рішення про виділення органами місцевого самоврядування необхідної кількості пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи техніки, задіяної на ліквідації пожежі.

Причина загоряння встановлюється. Роботи з ліквідації пожежі тривають.