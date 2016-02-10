2016-ий рік на Тернопільщині оголошено роком художника Івана Марчука.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати обласної Ради.

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За це рішення проголосували 51 зареєстрований в залі депутат.

Депутати також доручили Тернопільській облдержадміністрації розробити до 15 березня 2016 року план заходів з відзначення в Тернопільській області року Івана Марчука, а департаменту фінансів – забезпечити фінансування даних заходів.

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Довідка УНІАН. Іван Марчук – живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.

Народився 12 травня 1936 у с. Москаліївка, Волинське воєводство, Польща (нині Лановецький район, Тернопільська область, Україна).

Почесний громадянин Тернополя.

2007 року потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

2005 року Президент України Віктор Ющенко обіцяв створити всесвітньовідомому художнику музей його картин на Андріївському узвозі у Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди. Музей не було створено.

Перший музей художникові створили його земляки у рідному селі Москалівці 2010 року.