НАБУ в рамках розслідування справи про вимагання хабара провело 40 обшуків в правоохоронних органах Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного антикорупційного бюро України, обшуки було здійснено учора.

«Процесуальні дії проводяться в межах розслідування факту вимагання неправомірної вигоди (хабаря) у розмірі 12 тисяч доларів США (324 тис. грн) від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до скоєння даного правопорушення перевіряються понад 10 осіб, в тому числі співробітники Управління поліції Тернопільської області, прокуратури Тернопільської області і прокуратури міста Тернополя», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали з хабаром посадовця, який вимагав кошти за прискорення видачі закордонного паспорта

В НАБУ додали, що дана операція стала можливою завдяки спільним зусиллям детективів НАБУ, Управління внутрішньої безпеки, департаментів оперативного документування та оперативно-технічних заходів Служби безпеки України та Управління внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Загалом участь в операції беруть понад 100 співробітників правоохоронних органів.

Про те, що виявили детективи під час обшуків, в НАБУ наразі не повідомляють.