На Тернопільщині викрили 11 правоохоронців, які закривали кримінальні провадження за хабарі (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, учора співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро та внутрішньою безпекою поліції провели багатоходову спецоперацію та викрили масштабну корупційну схему, організовану високопосадовцями прокуратури та поліції у Тернопільській області.

Правоохоронці задокументували факти систематичного вимагання хабарів за закриття кримінальних проваджень на стадії досудового розслідування.

Співробітники спецслужби встановили особи одинадцяти тернопільських правоохоронців, причетних до корупційної схеми.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводиться понад сорок обшуків.

Зокрема, у службовому кабінеті заступника прокурора Тернопільської області вилучено 50 тис. доалрів, за місцем проживання заступника начальника Головного управління поліції знайдено гранати та набої різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх місцевих правоохоронців, задіяних у корупційній схемі.