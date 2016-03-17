У Тернополі внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів госпіталізовано потерпілого

У Тернополі у ДТП зіткнулося 3 автомобілі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на пр. Бандери.

За попередньою інформацією, водій “Мерседеса” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

В результаті такого маневру він врізався в автомобіль “Хонда”.

Після удару “Мерседес” продовжив рух по зустрічній смузі до узбіччя і протаранив ще “Фольксваген Гольф”, припаркований на дорозі.

В результаті автопригоди пасажира з “Мерседеса” забрала швидка допомога

На момент аварії в “Хонді” на задньому сидінні було двоє неповнолітніх дітей. Вони не травмовані.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.