У Тернополі внаслідок ДТП за участю трьох автомобілів госпіталізовано потерпілого
На момент аварії в “Хонді” на задньому сидінні було двоє неповнолітніх дітей. Вони не травмовані.
У Тернополі у ДТП зіткнулося 3 автомобілі.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на пр. Бандери.
За попередньою інформацією, водій “Мерседеса” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.
В результаті такого маневру він врізався в автомобіль “Хонда”.
Після удару “Мерседес” продовжив рух по зустрічній смузі до узбіччя і протаранив ще “Фольксваген Гольф”, припаркований на дорозі.
В результаті автопригоди пасажира з “Мерседеса” забрала швидка допомога
На момент аварії в “Хонді” на задньому сидінні було двоє неповнолітніх дітей. Вони не травмовані.
Правоохоронці встановлюють причини ДТП.