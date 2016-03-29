У Тернополі виявили поліцейського у стані наркотичного сп’яніння
10:51, 29 березня 2016Тернопіль
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У Тернополі виявили поліцейського у стані наркотичного сп’яніння.
Перевірку проводили спільно з управлінням внутрішньої безпеки
Як повідомило Управління патрульної поліції Тернополя на своїй сторінці в Фейсбуці, у поліцейського, який був при виконанні обов’язків, діагностували наркотичне сп’яніння під час перевірки, яку провели з ініціативи начальника Управління патрульної поліції Тернополя Володимира Струка.
Перевірку проводили спільно з управлінням внутрішньої безпеки.
В одного з патрульних попередня проба показала позитивний результат. Відтак його доставили до обласного наркологічного диспансеру на дообстеження.
Наразі патрульний відсторонений від виконання службових обов’язків, проводиться перевірка.
За попередніми даними, в поліцейського медики констатували гостру наркотичну інтоксикацію амфетаміном.
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