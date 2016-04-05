Під час весняного призову до армії відправлять 360 юнаків з Тернопільщини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу комплектування та призову, заступник обласного комісара Олег Денисюк.

«135 юнаків піде служити у сухопутні війська, 100 – у прикордонні, 25 – у залізничні, 100 – у Нацгварідю», – повідомив Денисюк.

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Відправляти юнаків у армію розпочнуть 5 травня.

Денисюк уточнив, що призову підлягають юнаки віком від 18 до 27 років. На службу в армію відправлятимуть юнаків від 20 років, молодші, які після проходження медкомісії будуть визнаними придатними для служби за станом здоров’я, отримають відстрочку.

За даними Денисюка, під час осіннього призову 2015 року в армію було відправлено 309 юнаків з Тернопільщини.