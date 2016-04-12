На Тернопільщині виявили дві 100-кілограмові авіабомби часів війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухонебезпечні предмети знайшли о 16.30 працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення під час обстеження території села Великі Бірки Тернопільського району.

Було виявлено дві фугасні авіабомби часів Другої світової війни.

Вони огороджені і забезпечені охороно. Невдовзі їх буде знищено шляхом контрольованого підриву.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2015 року місцеві мешканці, розшукуючи на даній території кольорові метали, натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів війни.

З того часу біля Великих Бірок було викопано майже 200 100-кілограмових авіабомб.