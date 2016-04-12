На Тернопільщині чоловіка засудили до 5,5 років позбавлення волі за розбещення дитини

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок вчора виніс Теребовлянський районний суд.

У суді Теребовлянською місцевою прокуратурою було доведено, що місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії в присутності малолітньої дитини.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали засудженого, який втік з колонії 27 березня

У зв’язку з цим щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).

Теребовлянський райсуд визнав підсудного винним у вчиненні злочину та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців.